Nuovo agente inquinante scoperto in Veneto

Dilaga il problema dei Pfas in Italia, con il ritrovamento di c6o4, l’agente inquinante di nuova generazione trovato dall'agenzia Arpav nel fiume Po. Sul caso il governatore Luca Zaia vuole sottolineare la responsabilità del Governo, la questione infatti è di portata nazionale e non può essere limitata alle province di Vicenza, Verona e Padova. Oltre alle segnalazioni alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, le analisi derivate dai dati dello screening sulla popolazione delle zone coinvolte conferma la presenza di Pfas anche nei bambini, sebbene in misura inferiore.