Nuovo metodo di distruzione delle cellule tumorali, a Padova

Una tecnica applicata nella cura delle neoplasie del fegato e da qualche tempo validata anche su altri organi, è stata impiegata a Padova per trattare le metastasi a due organi differenti durante la stessa seduta, per distruggere le cellule tumorali secondo la “ablazione termica a microonde”. Data la sua irrilevante invasività e precisione, la tecnica ha permesso di arrivare alle cellule corrotte attraverso la cute con l'inserimento di un semplice ago, per eliminarle.