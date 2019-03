Obbliga la figlia a prostituirsi per giocare alle slot

Una ragazzina di 12 anni ha vissuto per anni una vita da incubo a causa della madre, una 52enne arrestata dai militari di Milano per maltrattamenti in famiglia e sfruttamento della prostituzione. La donna infatti, costringeva la figlia a prostituirsi per potersi pagare il vizio del gioco d’azzardo alle macchinette. La vicenda è iniziata nel luglio scorso, durante un incontro con le scuole in cui i militari hanno parlato di bullismo e reati, occasione in cui la ragazza, rivolgendosi ad una professoressa, ha fornito le basi per l’indagine.