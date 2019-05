Offese razziste ad un 13enne di Milano

Insulti razzisti per un ragazzino di colore da parte di alcuni genitori sugli spalti di una partita di basket under 13 a Milano. A denunciare l’episodio, la mamma di un giocatore dello Schuster: “Un bel pomeriggio di sport, un torneo di basket tra ragazzini di 13 anni e i genitori dagli spalti urlano 'negro di merda' a Giacomo. Lui ha sentito. Non è la prima volta ma questa ci è rimasto male. Mio figlio è stato adottato in Etiopia. È italiano dalla pelle nera". La società che ha ospitato il torneo si è scusata con la mamma del ragazzino insultato, che ha accusato solo i genitori: "La società Tigers non ha alcuna responsabilità. Si impegna come le altre a trasmettere i valori della lealtà sportiva, dell'inclusione e dello sport, tra l'altro in una zona di Milano non facile".