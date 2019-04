Le offre un lavoro ma abusa di lei al colloquio, denunciato a Bologna

Denunciato dai carabinieri un 61enne artigiano di origini calabresi e residente a Bologna, per il reato di violenza sessuale nei confronti di una giovane originaria di Campobasso, contattata con la scusa di offrirle un lavoro come domestica. La donna ha inoltre riferito che l’uomo, dopo averla invitata per un colloquio, le avrebbe somministrato dei farmaci senza la sua volontà per poi violentarla. Una volta sveglia, la 20enne si è rivolta alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini perquisendo la casa del 61enne trovando alcune dosi di un farmaco sedativo.