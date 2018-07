Cattolica, torna Good Vibrations: storie tra musica e parole

CATTOLI CA (RN) - OGNI torna Good Vibrations – Storie tra musica e parole – in uno dei luoghi più belli di Cattolica: la piazzetta del tramonto (zona porto). Voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cattolica e curato da Rapsodia, in quel luogo magico torneranno le narrazioni di alcuni scrittori contemporanei alle prese con la loro passione per i grandi della musica pop del Novecento. Accanto a loro, in un dialogo continuo, alcune band cercheranno di reinterpretare i repertori raccontati, tra gli aneddoti, le riflessioni, le storie che da quel mondo musicale germogliarono e continuano a germogliare.

Si parte mercoledì 4 luglio, manco a farlo apposta, con una serata intitolata: Indipendence Day. Il musicista di cui si racconterà la storia è Bruce Springsteen: a narrarla ci sarà Leonardo Colombati, biografo e amico del grande Boss. Per questa prima serata ogni forma narrativa verrà esplorata; dalle parole di Colombati alla proiezioni di video inediti e sorprendenti fino alle musiche rielaborate per l’occasione dai Miami & The Groovers. Sarà una cavalcata nella storia della musica americana, perché alla fine Springsteen è figlio tanto di Bob Dylan quanto di Pete Seeger, in effetti a sua volta padre del menestrello di Duluth.

Il terzo appuntamento, mercoledì 18 luglio, sarà affidato ad Andrea Tarabbia, scrittore che vive a Bologna e che ha deciso di raccontarci il “suo” Lou Reed da quello che si muove nella Factory di Andy Warhol a quello che condivide la rinascita Glam con David Bowie, per passare dal Lou Reed poeta maledetto a quello più intellettuale degli ultimi anni. Ancora una volta la rilettura sarà affidata a Vincenzo Vasi (componente fisso dei tour e degli album di Vinicio Capossela) questa volta in duo con Giorgio Pacorig a piano, piano elettronico e synth. Il duo in questione si fa chiamare Per Favore Sing e vi lascerà sbalorditi.Mercoledì 11 luglio sarà la volta di una serata dedicata al 68, di cui si celebrano quest’anno i cinquant’anni, ma lo si farà in un’ottica tutta musicale che al 68 ruota attorno. Il titolo della serata è Rock Revolution e si andrà dai Pink Floyd barrettiani, al primo Frank Zappa, passando per la California del 1967 e non disdegnando un passaggio in Italia. Tutto il repertorio verrà rielaborato, riletto e rimaneggiato da due prestigiatori della musica quali Vincenzo Vasi e Valeria Sturba per la cui somma hanno scelto il nome e la cui musica è una «manipolazione del suono» attraverso procedure di tipo tecnologico, ma anche «manipolazione» nel senso fisico, di azione concreta attraverso le nostre mani su oggetti come giocattoli, fischietti, percussioni, pupazzi, il basso, il violino e il theremin. A dialogare con loro e a raccontare quanto accade attorno al 68 ci sarà Emiliano Visconti, narratore musicale già molto apprezzato in Romagna.

Da ultimo, mercoledì 25 luglio, arriverà Marcello Fois per raccontarci una musica più vicina a noi; quella musica di oltralpe che fece scalpore e fece da precursore ad alcune della nostre canzoni più belle, quelle per esempio che compose un signore che si chiamava Fabrizio De André. Accompagnato dal Duo Chevalier, formato da Michele Vietri e Nicola Genovese, Fois andrà da Edith Piaf a Jacques Brel, passando per Boris Vian e non dimenticando Prevert.

Insomma, se in giro vi capita di vedere il manifesto realizzato per questa nuova edizione e vi trovate a chiedervi come si può in quattro serate raccontare le musiche di tutti questi giganti della musica sappiate che è tutto vero e che di ognuno di loro sentirete parlare e riascoltare le canzoni in versioni inaudite. Tutto questo, ricordiamo, avviene ogni mercoledì di luglio, a partire dalle 21.30 nella bellissima cornice della piazza del Tramonto (zona porto) di Cattolica.

PROGRAMMA

mercoledì 4 luglio – IndipendenceDay – Bruce Springsteen raccontato da Leonardo Colombati, musica Miami & The Groovers

mercoledì 11 luglio – RockRevolution – 68 e dintorni raccontati da Emiliano Visconti, musica OoopopoiooO

mercoledì 18 luglio – Lou Reed – FactoryTales raccontato da Andrea Tarabbia, musica PerFavoreSing

mercoledì 25 luglio – da Edith Piaf a Jacques Brel Raccontati da Marcello Fois, musica DuoChevalier

Cattolica, p.zza del Tramonto (zona porto), ore 21,30. Ingresso libero

Informazioni:

tel. 0541 966603 – www.cattolica.net

centro culturale polivalente – biblioteca comunale