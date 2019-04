Olimpiadi 2026, ottimismo per la realizzazione

"C'è ottimismo con piena fedeltà all'agenda 2020. L'impressione delle piste esistenti e dei piani per completare l'offerta è stata ottima sui 19 delegati del Cio. Sono fiducioso sul raggiungimento dell'obiettivo finale". Sono le dichiarazioni del presidente del Coni Giovanni Malagò, il quale sta accompagnando la delegazione della Commissione di valutazione del Comitato internazionale olimpico in visita oggi in Valtellina per "la corsa a tappe" verso le olimpiadi di Milano-Cortina. Secondo una nota, la decisione sulle candidature è prevista per il prossimo 24 giugno.