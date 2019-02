Omicidio Fiorillo, arrestati nuovi indagati

L’omicidio di Francesco Fiorillo, 45enne ucciso in un agguato a Vibo Valentia il 15 dicembre del 2015, potrebbe essere stato legato ad una vendetta per le sue presunte tendenze pedofile. Ad ipotizzarlo è il Commissariato di Vibo Valentia che ha arrestato due persone accusate dell'assassinio, per cui era già stato arrestato Antonio Zuliani, di 26 anni. Fiorillo potrebbe infatti essere stato assassinato a causa del suo tentativo di adescare uno o più minori legati alle persone che hanno voluto vendicarsi.