Onlus accusate di truffa ai danni dello stato, a Lodi

I finanzieri del Comando di Lodi stanno eseguendo diverse perquisizioni e un'ordinanza di custodia cautelare per 11 persone accusate di associazione per delinquere, truffa allo Stato e autoriciclaggio. L’indagine vede al centro una presunta gestione economica illecita da parte di alcune onlus attive nella gestione dell’accoglienza dei migranti, con presunti profitti illeciti per milioni di euro. La cifra infatti ammonterebbe a circa 7 milioni di euro e sarebbe stato incassato da alcune onlus che avrebbero utilizzato falsi documenti per partecipare ai bandi pubblici.