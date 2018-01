Operai morti, aperta un'inchiesta

L'incidente mortale alla Lamina, in via Rho a Milano, dove hanno perso la vita tre operai (e uno è ancora ricoverato in copndizioni gravissime), ovviamente non è rimasta priva di conseguenze giuridiche. La Procura di Milano indaga con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo. Come atto dovuto, per il sequestro della fabbrica e per gli accertamenti, verranno iscritti nel registro degli indagati il responsabile legale dell'azienda e probabilmente altre figure, come i responsabili della sicurezza.

L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto per esalazioni di un gas tossico.