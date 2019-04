Operai schiacciati da una lastra, in un cantiere ferroviario a Milano

Due operai a lavoro all'interno di un cantiere in via Roma, a Pieve Emanuele a Milano, hanno perso la vita schiacciati dal crollo di una lastra metallica, durante la realizzazione di paratie divisorie tra i binari ferroviari e i vicini terreni agricoli: secondo le indagini, l’incidente sarebbe da imputare ad una manovra errata della gru, che ha fatto si che la lastra travolgesse i due uomini. Bloccata la linea ferroviaria Milano-Tortona, mentre la Procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo.