Operaio folgorato nel Reggiano

Un operaio di 49 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel quale è rimasto folgorato nel cantiere di un abitazione privata in via Argine Ponte Pietra, tra San Giacomo e San Rocco di Guastalla, nel Reggiano.

L’uomo stava lavorando per costruire una recinzione in muratura, e stava utilizzando un lungo condotto di metallo per trasportare il cemento. Secondo alcune ipotesi, il condotto di materiale conduttore si sarebbe avvicinato ai cavi della media tensione, e una scarica elettrica l’avrebbe attraversato nel momento in cui l’uomo sarebbe entrato in contatto con il metallo.

La scarica è stata così forte che ha causato un malfunzionamento anche agli impianti elettrici della zona, mentre l’uomo è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in elicottero al Maggiore di Parma. Non risulterebbe in pericolo di vita, secondo le prime analisi.