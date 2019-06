Operaio precipita da un’impalcatura a Parma

Un 54enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto al polo logistico di Castelsangiovanni, in provincia di Piacenza: caduto da un'impalcatura, l’uomo è precipitato per diversi metri, riportando traumi gravi in tutto il corpo, venendo quindi trasportato in volo a bordo dell'eliambulanza del 118. Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti.