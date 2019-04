Operaio rimasto schiacciato durante l’allestimento di uno stand a Milano

Si indaga a Milano sul caso dell’operaio romeno di 45 anni rimasto schiacciato durante l’allestimento di uno stand alla Fiera di Milano a Rho, per l’ipotesi di reato di lesioni colpose gravissime. Ricoverato in pessime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, riporta lesioni alla colonna vertebrale, al bacino, all'addome e alle gambe. Nel registro degli indagati sono quindi stati iscritti due responsabili della società esterna che si occupava dell'allestimento e un progettista, mentre l'area in cui è avvenuto il crollo è stata sequestrata.