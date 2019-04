Operano una donna e le lasciano una pinza nell’addome

Una donna è stata sottoposta a taglio cesareo, ma durante le operazioni una pinza chirurgica è stata depositata e lasciata nell'addome, nell'ospedale Loreto Mare di Napoli. La vittima è stata quindi sottoposta ad una nuova operazione durante il giorno di Pasqua per la rimozione dell’attrezzo, con buoni risultati. A denunciare il fatto è stato il commissario della Asl Napoli 1 centro da cui dipende il Loreto Mare, il quale ha avvertito i militari del Nas che si sono recati in ospedale per il sequestro della cartella clinica della donna.