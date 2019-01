Operato, dimenticano una garza nel suo addome

Un pensionato di 65 anni di Rimini avrebbe presentato una querela per responsabilità medica colposa e responsabilità medica per lesioni verso i medici che avrebbero effettuato su di un operazione, al termine della quale avrebbero lasciato una garza di 10 cm nel suo addome, rimasta al suo interno per oltre un anno provocandogli forti dolori. Dopo mesi di sofferenza infatti, l’uomo sarebbe riuscito ad espellere una massa bianca, terminando con l’inferno che gli era stato provocato e presentando una denuncia.