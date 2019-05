Oppositore di Putin ricercato, trovato a Como

Un magnate russo è stato arrestato dalla Polizia di Stato in provincia di Como poiché ricercato nel Paese d'origine, a causa della sua opposizione a Vladimir Putin. Sull’imprenditore milionario infatti grava un ordine di cattura internazionale "per una sottrazione da 40.000”. Il suo legale, l’avvocato Alexandro Maria Tirelli commenta: “E’ come smuovere l'Interpol per arrestare un italiano autore di uno scippo in vacanza all'estero”.