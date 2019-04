Orafo vicentino espropriato per dichiarazioni fraudolente

Posti sotto sequestro dalla guardia di Finanza di Vicenza, beni per 84.000 euro appartenuti ad un imprenditore orafo con l’accusa di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti". L’indagato, amministratore di una società di capitali operante nel settore dell’oreficeria, è stato espropriato delle risorse finanziare del conto corrente e di quote sociali azionarie, oltre ad una proprietà immobiliare in suo possesso. Accertate anche 14 fatture per operazioni inesistenti emesse da 7 società che non hanno mai avuto rapporti commerciali con l’uomo.