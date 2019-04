Ordigni esplosivi della prima guerra mondiale, in un aeroporto di Venezia

Presso l’Aeroporto Internazionale "Marco Polo" di Venezia, gli artificieri dell'Esercito Italiano sono intervenuti per far neutralizzare alcuni residuati bellici della prima guerra mondiale, ovvero alcune bombe a mano e granate di artiglieria rinvenute lo scorso 28 marzo durante alcuni lavori. Prontamente messi in sicurezza, le operazioni di disinnesco sono proseguite lontano dalla stazione per garantire la sicurezza dei civili e alla regolare attività aeroportuale.