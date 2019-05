Ordina una gazzosa, ma nella bottiglia c’è dell’acido

La sera del 28 maggio scorso, un 14enne ha ordinato una bottiglietta di gazzosa in un bar in via Lambro, a Milano. Una cameriera gli ha portato la bottiglia apparentemente sigillata, ma dopo il primo sorso il ragazzino è corso in bagno in preda a dolori lancinanti. A quel punto, anche il padre ha assaggiato il liquido per capire cosa fosse successo, riportando ustioni alla lingua e all'interno della bocca: all’interno della bottiglia infatti, era presente non gazzosa, ma acido. Padre e figlio sono stati accompagnati all'ospedale, e poco dopo il ragazzo è stato trasferito al reparto di chirurgia a causa delle lesioni allo stomaco e all'esofago. Sulla dinamica dell’incidente stanno ancora indagando i militari.