Orge in canonica, reintegrato l’ex parroco Don Roberto Cavazzana

L’ex parroco di Carbonara di Rovolon a Padova, Don Roberto Cavazzana, coinvolto nello scandalo delle "orge in canonica" organizzate da don Andrea Contin, sarà reintegrato nel servizio ministeriale, secondo un annuncio di monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova. Dopo lo scandalo, don Cavazzana ha vissuto in una comunità religiosa, per compiere un percorso di riflessione personale sulla propria vocazione, e prima di essere reintegrato pienamente gli è stato chiesto di prestare servizio di volontariato e di proseguire il percorso di accompagnamento, un percorso al termine del quale potrà essere inserito in una parrocchia, insieme ad altri preti.