Ovovia si blocca, cabine si scontrano

All’interno di un’ovovia di Alleghe in provincia di Belluno, un malfunzionamento ha provocato lo scontro di due cabine: nell’urto, due sciatori sono rimasti feriti rendendo necessario l’intervento dei carabinieri attivi per il servizio sicurezza sulle piste. Per cause da accertare, il modulo precedente è rimasto bloccato nei pressi dell’arrivo dell’ovovia, venendo colpito da quella dei giovani sciatori.