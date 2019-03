Padovano ucciso nelle Filippine, a colpi di pistola

Il 49enne Andrea Guarnieri, originario di Padova, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella propria abitazione a Dauin, nelle Filippine. L’uomo si era trasferito nel paese dell’Asia nel 2014 per avviare un’attività immobiliare, per poi sposarsi con una donna del luogo, la quale ha dato l’allarme e ha richiamato il fratello della vittima, per avvisarlo di quanto accaduto.