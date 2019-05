Padre e figlio accusati di auto riciclaggio e reimpiego di capitali

La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro di beni immobili e monetari per 43,7 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta per autoriciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita nei confronti di due imprenditori. Padre e figlio infatti avrebbero avuto a disposizione ingentissime risorse finanziarie frutto di diverse evasioni fiscali e appropriazioni indebite ai danni di una società holding di un gruppo industriale del settore del packaging, controllata dai due. La coppia avrebbe infatti effettuato dei trasferimenti di denaro tra fiduciarie e società estere per nascondere la provenienza delle risorse.