Ecco cos'accadrà a chi non ha pagato Imu e Tasi entro il 18 luglio

Per chi non ha pagato Imu e Tasi che scadevano mercoledì 18 giugno, c'era la possibilità di mettersi in regola con il ravvedimento operoso entro il 18 luglio, quindi entro ieri. In questo modo, è stato possibile per molte persone regolarizzare la loro posizione, malgrado la scadenza saltata, con una limitatissima sanzione prima di incorrere in accertamenti del Fisco per cui, poi, si dovrebbe pagare fino a dieci volte di più.

SCADENZA IMU E TASI – La scadenza originale per il versamento dell’acconto – o della rata unica – di Imu e Tasi 2018 era il 18 giugno. Chi avesse mancato l’appuntamento ha potuto quindi rimediare con ravvedimento operoso usufruendo delle sanzioni ridotte a 1/10, se il versamento avviene entro un mese dalla mancata scadenza. Dunque se il pagamento è stato effettuato entro il 18 luglio la sanzione è stata ridotta all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%).

Se invece tale pagamento non è stato fatto neppure entro il 18 luglio, l’omesso versamento della prima rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2018 può essere ravveduto dal 19 luglio al 17 settembre 2018 (in quanto il 16 cade di domenica) pagando la sanzione dell’1,67% (oltre all’imposta non versata e gli interessi legali). Prevista anche un'ulteriore finestra dal 18 settembre 2018 al 18 giugno 2019, pagando la sanzione del 3,75% (oltre all’imposta non versata e gli interessi legali).

COS’E’ IL RAVVEDIMENTO OPEROSO – E’ la possibilità che il Fisco concede ai contribuenti di mettersi in regola con un pagamento o una scadenza con una sanzione ridotta rispetto al normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO OPEROSO – Il ravvedimento cambia a seconda del periodo trascorso dalla scadenza. Ovviamente, prima si fa, meno si paga.

Se si versa entro 14 giorni dalla scadenza la sanzione applicata è dello 0,1% per ogni giorno di ritardo del valore dell’imposta da versare a cui vanno aggiunti gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Se si versa dal 15° al 30° giorno di ritardo è prevista una sanzione fissa dell ’1,5% dell’imposta da versare a cui si aggiungono gli interessi giornalieri calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale;

Dal 30° al 90° giorno di ritardo si applica una sanzione fissa dell’ 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque, entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione la sanzione fissa sale a 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri sempre calcolati sulla base del tasso di riferimento annuale.

GLI INTERESSI LEGALI – Alle sanzioni vanno sempre aggiunti gli interessi legali. Ora sono fissati allo 0,2% annuo e chiaramente le cifre sono minuscole. Per pochi giorni e piccoli importi dovuti il valore degli interessi si azzera con l’arrotondamento.

COME SI PAGA – Per il versamento di imposta, interessi e sanzioni deve essere utilizzato il modello F24. Bisogna barrare la casella “Ravv” e “Acc” e inserire nella sezione “IMU e altri tributi locali” il codice Comune in cui è ubicato l’immobile, il numero degli immobili oggetto di ravvedimento, il relativo codice tributo e l’anno di riferimento (2018). L’importo inserito deve essere comprensivo sia del tributo dovuto, sia degli interessi e della mini-sanzione.