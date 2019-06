Palazzina crolla a Gorizia, registrati tre morti

Tre persone sono morte per il crollo di una palazzina di due piani a Gorizia, probabilmente a causa di una fuga di gas che ha causato un esplosione tale da far crollare tutto: la palazzina infatti è stata completamente rasa al suolo. Sul posto sono giunti vigili del fuoco anche con unità speciali per cercare i superstiti.

“Mancavano pochi minuti alle 4 e ho sentito un boato e poi suonare gli allarmi delle auto. Mia moglie ed io ci siamo svegliati di soprassalto, ci siamo affacciati, ma siccome era ancora buio, non abbiamo capito cosa stava accadendo. Poi abbiamo sentito le sirene dei soccorsi". Sono le parole di uno dei residenti in viale XX Settembre, che abita a pochi metri dalla palazzina.