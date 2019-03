Palermo, un uomo viene ucciso a colpi di pistola nella sua auto

Francesco Manzella, 34enne con precedenti penali, è stato ucciso a Palermo con un colpo di pistola alla testa a bordo di una Polo Volkswagen, nei pressi della strada statale Palermo-Sciacca. L'allarme è stato dato da alcuni residenti della zona dopo aver sentito gli spari in via Gaetano Costa nei pressi del carcere Pagliarelli. Il cadavere è stato trovato con lo sportello del conducente aperto e una gamba dell'uomo fuori dall'auto, probabile indizio di un tentativo di fuga prima di essere ucciso. L’uomo aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, furti e rapine in villa.