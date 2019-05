Parapendista precipita e perde la vita, sul Monte Grappa

Un uomo è precipitato con il parapendio durante un lancio dal Monte Grappa, perdendo la vita. La vittima è stata localizzata a Borso del Grappa, nella frazione di Legnarola dall’elicottero del Suem di Pieve di Cadore in provincia di Belluno, grazie soprattutto alle coordinate fornite da un altro deltaplanista. L’uomo è un cittadino polacco di 77 anni, precipitato per una cinquantina di metri in seguito al quale ha riportato gravissimi danni che lo hanno portato al decesso.