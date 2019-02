Parto cesareo, donna di 33 anni perde il bambino, a Bologna

Una donna di 33 anni giunta alla 32esima settimana di gravidanza versa in gravi condizioni a causa di un'infezione respiratoria in seguito ad un parto cesareo effettuato d’urgenza. Pervenuta anche la notizia del decesso del piccolo, che non è riuscito a sopravvivere all’intervento. Attualmente la donna è ricoverata in terapia intensiva all'Ospedale Maggiore di Bologna, e da una prima ricostruzione pare che la donna si fosse già recata al Pronto Soccorso Ostetrico del Maggiore nel pomeriggio del 2 febbraio. Aperta dall’azienda Ausl un'inchiesta interna per comprendere le dinamiche e le cause dell'accaduto.