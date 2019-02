Pavia, investe la fidanzata per farla abortire

Arrestato a Pavia un cittadino marocchino di 30 anni accusato dei reati di tentato omicidio e tentata interruzione di gravidanza, dopo aver investito in auto la sua fidanzata di 23 anni, nonché sua connazionale, con l’intento di fare a abortire. Soccorsa e trasportata al pronto soccorso del Policlinico San Matteo, i medici l'hanno giudicata guaribile in 30 giorni, escludendo complicazioni per i due gemelli in grembo. E’ stata la stessa marocchina a raccontare la verità, rivelando la responsabilità del suo ragazzo, furioso per il rifiuto di lei di abortire.