Pedofilia, richiesti 5 milioni alla diocesi di Savona

Richiesti 5 milioni di euro di risarcimento alla diocesi di Savona per cinque casi di pedofilia dopo 7 anni dalla condanna di don Nello Giraudo. L’associazione Rete ha depositato infatti in tribunale due delle cinque citazioni. Nel provvedimento di archiviazione per sopraggiunta prescrizione dell'ex vescovo Lafranconi, il giudice aveva denunciato che era emersa "con chiarezza come la sola preoccupazione dei vertici della Curia fosse quella di salvaguardare l'immagine della diocesi più che la salute fisica e psichica dei minori".