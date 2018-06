Pedofilia nel milanes 18 indagati e 4 arresti. La segnalazione è arrivata dal Canada

La segnalazione è arrivata dal Canada e ha portato all'arresto di 4 persone e alla denuncia di altre 18 per detenzione e distribuzione di materiale pedopornografico. La polizia postale milanese ha individuato uomini tra i 25 e i 60 anni, studenti, disoccupati o pensionati, effettuando 4 arrestati: sono un 25enne provincia di Latina, un 46enne di Bologna; un 31enne di Napoli tutti e tre disoccupati e un 30enne impiegato alla Provincia di Torino. Tra gli indagati ci sono invece diversi lombardi di Bergamo, Mantova, Monza e del Pavese: uomini single, studenti e operai; tra questi i poliziotti sono arrivati anche ad una collaboratrice domestica, anche lei indagata per gli stessi reati in provincia di Milano. Ognuno di essi rischia fino a 6 anni, in particolare per la distribuzione di video e foto che ritraggono bambini anche costretti ad atti sessuali. La polizia postale lombarda, guidata da Salvatore La Barbera, ha anche sequestrato 20 mila tra foto e video quasi tutti prodotti tra Asia e Sudamerica: sono infatti 22 i decreti di perquisizione eseguiti tra marzo e maggio di quest'anno, tra Lombardia, Lazio, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche; inoltre gli agenti hanno sequestrato 26 smartphone, notebook, hard disk e pen drive per complessivi 10 terabyte di materiale. Dietro questa rete c'è sicuramente un guadagno economico da parte di chi per primo produce e diffonde il materiale, e su questo gli investigatori non hanno dubbi. I pedofili si incontravano, più o meno casualmente, su un'app canadese chiamata "Kik interactive messenger" secondo un concetto di "scambio" e di "ricerca di materiale sempre nuovo". Nessuno utilizzava naturalmente il suo nome, ma nickname o indirizzi falsi: a partire dalla segnalazione canadese gli operatori sono risaliti agli indirizzi Ip da cui provenivano le interazioni, ma anche in questo caso le reti avevano intestatari fasulli: 15mila le connessioni rintracciate. Poi finalmente il risultato finale che ha portato all'individuazione dei responsabili e ai primi arresti.