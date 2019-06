Pedopornografia, indagate 50 persone in diverse regioni

Cinquantuno persone sono indagate in diverse regioni italiane per detenzione e divulgazione di pornografia minorile online: di queste persone, circa 30 sono minorenni. L'operazione condotta dal Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania sotto la direzione del Centro nazionale contrasto pedopornografia on line sta effettuando perquisizioni in tutta Italia, dopo la denuncia della madre di un ragazzo che si era accorta della presenza nello smartphone del figlio di immagini erotiche pubblicate su due gruppi WhatsApp. La Polizia Postale è riuscita ad acuisire il contenuto dello smartphone e dei gruppi Whatsapp, individuando così circa 300 persone identificate e denunciate.