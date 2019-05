Pelliser possibile presidente del Chievo

Addio per il giocatore del Chievo, Sergio Pellissier. Le dichiarazioni del presidente Luca Campedelli ha fatto però sapere che chiederà a Pellissier di diventare il nuovo presidente del Chievo in modo operativo e non solo simbolico. “Con lui non ne ho ancora parlato, ma penso che non ce ne sia bisogno". Le idee sono confermate anche dalle parole del tecnico Mimmo Di Carlo. "Quando sono arrivato al Chievo, ho messo al centro del progetto salvezza Sergio Pellissier e lui ha risposto presente. Sono onorato di aver accompagnato un campione come lui a fine carriera, Sergio è il calciatore più forte in rosa, ha preso questa decisione e bisogna accettarla".