Di Maio esulta: "E' una giornata di festa, addio per sempre vitalizi"

Di Maio esulta e dice: "Oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no". Così il vice premier e ministro per lo Sviluppo economico e per il Lavoro Luigi Di Maio a Unomattina sul taglio dei vitalizi in programma oggi alla Camera. "È un principio di giustizia", ha sottolineato, aggiungendo: "Mi avevano sempre detto che non si poteva fare. Siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati. È un giorno di festa: finalmente vengono aboliti i vitalizi! Bye bye vitalizi!". "Invito tutti a fare una cosa semplice - ha aggiunto il vicepremier - postate sui social un video o una foto dove fate 'ciao ciao' con la mano per salutare il privilegio che se ne va usando l'hashtag #ByeByeVitalizi. Prendiamoci questa piccola rivincita. La prima di tante che ci aspettano". Il leader del M5S - sempre a 'Unomattina' - ha anche annunciato una sforbiciata per le pensioni "anche sopra i 4.000 euro, per coloro che non hanno versato i contributi a sufficienza". "L'obiettivo è quello di tagliare le pensioni d'oro per ridare alle minime", ha sostenuto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, spiegando che il provvedimento è già pronto e arriverà a breve.