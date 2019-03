“People, prima le persone”, a Milano 200.000 partecipanti

Si svolge a Milano la prima manifestazione contro il razzismo, chiamata “People, prima le persone”. L’iniziativa ha richiamato la partecipazione di circa 200.000 persone. Nella stessa giornata è arrivata anche la reazione del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha commentato: "Il messaggio al governo gli italiani lo hanno dato col voto, rinnovando la fiducia a me, alla Lega e al governo di mese in mese e di elezione in elezione”. I portavoce del progetto hanno poi spiegato: "Una grande iniziativa pubblica per dire che vogliamo un mondo che metta al centro le persone. La politica della paura e la cultura della discriminazione viene sistematicamente perseguita per alimentare l'odio e creare cittadini e cittadine di serie A e di serie B. Per noi, invece, il nemico è la diseguaglianza, lo sfruttamento, la condizione di precarietà”.