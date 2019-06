Percepiscono l’indennità nonostante abbiano un lavoro in Svizzera

Un gruppo di 8 persone residenti a Como ricevevano l'indennità sociale Naspi nonostante fossero in possesso di un regolare contratto di lavoro in Svizzera. Per questo motivo, la Guardia di Finanza della della Compagnia di Olgiate Comasco ha denunciato gli indagati prendendo in esame le indennità erogate negli anni 2016, 2017 e 2018 per un totale di 105.000 euro. L’accusa è di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.