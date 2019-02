Perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso, a Rossano Veneto

A Rossano Veneto, un 46enne ha perso la vita in un incidente stradale a bordo della sua auto, dopo essere finita in un fosso ed essersi incastrata al di sotto di un ponticello di accesso ad una abitazione. Secondo le indagini, l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora in corso di valutazione. Per estrarre il veicolo, sono sono stati necessari i Vigili del fuoco servitisi di una gru. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi.