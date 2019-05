Pericolo maltempo in Emilia Romagna: allerta rossa

Maltempo in Emilia-Romagna che annuncia lo stato di allerta rossa a causa delle piene dei fiumi e il rischio di frane ed esondazioni in Emilia, per cui è stata richiesta la mobilitazione della protezione civile nazionale sul territorio. Particolare allerta a Modena, dove restano chiusi tutti i ponti sul fiume Secchia per cui si prevede un nuovo innalzamento del livello dell'acqua. Inoltre, in diverse zone della provincia è stata sospesa l’attività scolastica.