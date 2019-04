Perse le speranze per gli alpinisti dispersi

Vanno via via diminuendo le speranze di trovare ancora in vita gli alpinisti austriaci David Lama e Hansjoerg Auer e l’americano Jess Roskelley, travolti da una slavina in Canada: durante un volo in elicottero sulla zona sono stati trovati alcuni indizi che portano a pensare che i tre siano stati travolti. Sono infatti stati notati pezzi di attrezzatura alpinistica e copri parzialmente coperti dalla neve. I tre si trovavano sulle Montagne Rocciose per portare a termine alcune scalate estremamente difficili.