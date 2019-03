Perseguita l’ex fidanzata e da fuoco alla sua auto, a Schio

Un 52enne di Schio è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di minacce e atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, alla quale è stata incendiata l’automobile, episodio che ha spinto la donna a sporgere denuncia presso le forze dell’ordine. Come ha spiegato poi la vittima, dopo la chiusura dei rapporti l’uomo ha iniziato a perseguitarla con messaggi whatsapp a sfondo sessuale e intimidatorio. Emesso dal tribunale un provvedimento per l’esecuzione degli arresti domiciliari per l’uomo.