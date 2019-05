Perseguita e stupra l’ex fidanzata, in provincia di Napoli

Un imprenditore edile di Afragola in provincia di Napoli, dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, ha cominciato a perseguitare l’ex fino ad abusare sessualmente di lei per poi inviare ai propri amici le foto intime della donna. Il gesto è costato il carcere all’uomo, accusato per i reati di violenza sessuale, estorsione e stalking, la cui notifica è stata presentata dai carabinieri della Tenenza di Caivano.