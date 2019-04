Pesce d’aprile in forma di protesta, a Venezia

L’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo di Venezia diventerà un albergo con sconti sulla Spa forniti agli utenti dell’Unità sanitaria locale, secondo quanto dichiarato da un volantino recante la notizia del nuovo “Grand Hotel Civil Venice”. Si tratta per di un pesce d’aprile escogitato dal gruppo Venessia.com, usato come protesta per il possibile declassamento del nosocomio lagunare da parte della Regione Veneto, in seguito ad un’assemblea pubblica svoltasi davanti all’ospedale insieme a centinaia di cittadini. All’interno del volantino, anche un’immagine dell’ospedale sormontata dall’insegna del futuro hotel a quattro stelle.