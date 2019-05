Pfas, istituito tavolo nazionale contro le sostanze inquinanti

Il ministro dell’Ambiente ha annunciato che “la prossima settimana verrà istituito un tavolo tecnico nazionale con l'obiettivo di porre limiti nazionali all'inquinamento da sostanze perfluoro alchiliche (note come Pfas, ndr)”. Richiesta la partecipazione dei rappresentanti del Ministero, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e la Regione del Veneto in veste di ente esperto in materia di rifiuti e sostanze inquinanti. In occasione dell’incontro è previsto il trattamento di temi come i limiti all'inquinamento da Pfas, in seguito ai rilievi dell'Arpav sul Po che avevano trovato presenza di C6O4 oltre 2000 volte superiore ai livelli registrati nell'area interessata dall'inquinamento in Veneto.