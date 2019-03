Piacenza: travolge un ciclista e scappa, per poi schiantarsi

Un 24enne è stato arrestato a Piacenza per una fuga a seguito di un incidente stradale: l'uomo infatti ha travolto una persona alla guida di una bicicletta causandogli gravi lesioni, per poi schiantarsi con la propria auto contro un albero. Nell'incidente sono stati registrati in totale 4 feriti gravi, tra cui appunto il ciclista e tre persone in macchina con il guidatore. Di queste ultime, 3 sono in coma e uno rischia di perdere l'uso delle gambe.