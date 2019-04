Piano ambientale per i lupi, escluso l’abbattimento

Elaborato dal ministero dell’ambiente un nuovo "Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia" che non prevede al suo interno l’abbattimento controllato previsto nel precedente piano datato 2017, il quale ha inoltre provocato diverse polemiche e proteste dei cittadini. Viene quindi esclusa la riapertura della caccia al lupo, mentre rimangono le misure per permettere a questa specie la convivenza con gli altri capi di bestiame.