Picchia i bambini della compagna, uccidendone uno

Accusato di omicidio volontario aggravato e tentato omicidio aggravato un 24enne di origini marocchine di Cardito in provincia di Napoli, compagno della madre dei due bambini vittima di percosse. Il figlio della donna infatti è deceduto, mentre la sorellina è ricoverata nell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. "Proclamerò il lutto cittadino nel giorno dei funerali e tutta la comunità di Cardito sarà la famiglia dei due fratellini della vittima”, sono le parole del sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo ancora sconvolto. “Conosco il ragazzo fermato e la sua famiglia. Sono persone tranquille, ma d’ora in poi la nostra attenzione sarà per gli altri due bimbi", conclude.