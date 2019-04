Picchia la fidanzata e le rompe il naso, a Bologna

Un 24enne è stato denunciato dai carabinieri per aver picchiato la fidanzata tirandole un pugno al volto e rompendole il naso, in seguito ad una lite in casa. L’aggressione è avvenuta a Borgo Panigale nel Bolognese a causa della gelosia dell’uomo nei confronti della donna. A richiedere l’aiuto dei soccorsi è stata la stessa vittima, la quale è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso per una frattura della spina nasale, mentre il giovane è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.