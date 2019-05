Picchia la sorella per “educarla”, a Bologna

Un marocchino di 33 anni, con precedenti penali, è stato arrestato ieri sera a Bologna per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della sorella, una ragazza di 24 anni: la giovane infatti è stata colpita con un calcio, in seguito anche ad altri episodi di violenza. La causa, secondo l’uomo, era da imputare alla “maleducazione” della donna. Quest’ultima, che nel 2018 aveva già denunciato i comportamenti aggressivi del fratello, ha spiegato agli agenti che l'uomo gli rimproverava di fare troppo tardi la sera, accusandola di prostituirsi.