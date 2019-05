Picchia e uccide il figlio, confessione del padre a Milano

Aljica Hrustic, il 25enne di origini croate arrestato per l'omicidio di suo figlio Mehmed di poco più di 2 anni, ha ammesso di avere preso a botte il piccolo: “L’ho picchiato, poi l'ho visto morto, non credevo che l'avrei ucciso. Non riuscivo a dormire, mi sono alzato dal letto e l'ho picchiato". E' questa la spiegazione che gli investigatori hanno raccolto durante l’interrogatorio. L’accusa adesso è di omicidio volontario aggravato dal maltrattamento e dalla minore età della vittima.